



Украина призвала мир усилить санкции против российской атомной энергетики

Министерство иностранных дел в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС призвало международное сообщество к расширению санкций в отношении российского сектора атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



В ведомстве отметили, что захватническая война РФ против Украины создала беспрецедентные угрозы радиационной и ядерной безопасности Украины, Европы и мира.



"Атаки на гражданские ядерные объекты в Украине стали одной из составляющих российской агрессии. Впервые в истории человечества страна-агрессор прибегла к силовому захвату атомных электростанций – Чернобыльской (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС), грубо нарушая международное право", – говорится в сообщении.



МИД отмечает, что мир должен объединиться в противодействии российскому ядерному шантажу.



"Рассчитываем на усиление международного давления с целью скорейшего увольнения оккупированной ЗАЭС и возобновления контроля Украины над всеми мирными ядерными объектами и материалом в международно-признанных границах нашего государства", – добавляют в учреждении.



Там также призвали мир к шагам, направленным на обеспечение политических, экономических и правовых последствий для РФ, включая расширение санкций в отношении российского сектора атомной энергетики, в том числе и государственного концерна «Росатом», причастного к преступлениям на ЗАЭС.



Напомним, Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине.