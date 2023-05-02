



​​​​​​​Украина призвала Израиль осудить преступления РФ против украинских детей





Похищение Россией украинских детей стало главной темой встречи заместителя главы парламента Украины Елены Кондратюк с вице-спикером Кнессета Израиля Ифат Шаша-Битон.



Она является единственной женщиной в руководстве израильского Парламента - доктор педагогических наук, мать троих детей, имеет воинское звание сержанта армии.



"Только по официальным данным Россией было незаконно депортировано с оккупированных территорий Украины 19 393 ребенка. Вернуть домой удалось только 364 ребенка. Это является грубым нарушением Женевских конвенций и геноцидом, официально признанным специальной резолюцией ПАСЕ", - рассказала Кондратюк.



По ее словам, похищение Россией украинских детей сопровождается особенно циничным и жестоким поведением и психологическим насилием. Их принуждают отказаться от украинской идентичности в так называемых лагерях перевоспитания. Украинских детей разводят с родными, родителями, опекунами и насильственно усыновляют в российские семьи.



"Израиль как никто знает болезненную и страшную цену геноцида и преступлений против детей по национальному признаку. Поэтому призвала Ифат Шаша-Битон и Кнессет Израиля активизировать и объединять свои усилия с другими парламентами мира и международным сообществом для осуждения преступлений России против украинских детей и их скорейшего освобождения и возвращения домой", - заявила Кондратюк.