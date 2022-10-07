



Украина признала Курильские острова оккупированной Россией территорией

Украина официально признала Курильские острова оккупированной Россией территорией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.



Кроме того, Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.



Сегодня Курильские острова административно относятся к Сахалинской области России. Однако Япония не согласна с таким разделением территорий и считает острова своей северной территорией, которую СССР захватил во Второй мировой войне.