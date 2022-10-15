Украина присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России
Украина и еще 7 государств присоединились к недавнему решению Совета ЕС о введении очередного, восьмого, пакета санкций против России.
Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".
Кроме Украины к санкциям присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Как утверждается, 8 государств, включая Украину, обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС от 6 октября. Европейский союз, в свою очередь, принимает это во внимание и приветствует.
Напомним, что в новом пакете санкций в законодательство ЕС вводится основа для установления верхнего "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и последующих ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Также ЕС ввел ряд новых ограничений на импорт ряда товаров и санкции в отношении 30 физических и 7 юридических лиц.