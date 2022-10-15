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Украина присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России
15.10.2022 16:09 Ольга Белозерова

Украина присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России

Украина и еще 7 государств присоединились к недавнему решению Совета ЕС о введении очередного, восьмого, пакета санкций против России.

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Кроме Украины к санкциям присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Как утверждается, 8 государств, включая Украину, обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС от 6 октября. Европейский союз, в свою очередь, принимает это во внимание и приветствует. 

Напомним, что в новом пакете санкций в законодательство ЕС вводится основа для установления верхнего "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и последующих ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Также ЕС ввел ряд новых ограничений на импорт ряда товаров и санкции в отношении 30 физических и 7 юридических лиц.

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