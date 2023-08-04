



Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Ирана

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. В частности, за поставки России дронов-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.



Иран оказывает военную поддержку агрессивной войне России против Украины.



"В связи с этим Совет ЕС еще 20 июля принял решение включить пять физических лиц, причастных к разработке и поставке беспилотников в Россию, в список физических, юридических и физических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, приведенный в приложении к решению 2014/145/CFSP", - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что помимо Украины санкции также ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также страны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону.



В конце июля Евросоюз ввел новые санкции против Ирана. Причиной для этого стали поставки дронов в РФ, которые используются для атак по Украине.

Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй - появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.



Помимо этого Британия планирует ввести новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.