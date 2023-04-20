



Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

В четверг, 20 апреля, Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза и стала его 36-й участницей. Об этом сообщает комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными явлениями Янез Ленарчич.



Меморандум о присоединении к механизму подписали еврокомиссар Янез Ленарчич и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



"Проздравляю Украину с присоединением к Механизму гражданской защиты ЕС! Теперь это команда из 36 стран, которые работают над общей целью - помогать людям в беде, где бы они ни были. Потому что мы сильнее вместе", - написал Ленарчич в Twitter.



Механизм гражданской защиты Европейского Союза - крупнейшая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. В нее входят 28 стран-членов ЕС и ряд государств-кандидатов на вступление.



Напомним, в октябре 2022 года Украина получила дорожную карту с конкретными шагами по присоединению к системе Механизма гражданской защиты Европейского союза.