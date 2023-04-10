



Украина приглашает иностранных пилотов и специалистов по обслуживанию техники

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников. Об этом Резников сказал на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе, сообщает Медиацентр Украины.



Резников предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, которые передают союзники, приехать работать в Украину.



"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне. - Ред.), иностранный легион готов открыть двери", - добавил Резников.



В свою очередь министр обороны Дании Поульсен заявил, что для использования танков Leopard 2, которые сейчас получает Украина, важным вопросом является обслуживание такой техники. Это необходимо, чтобы она работала в долгосрочной перспективе.



"Есть предложение привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас обычные гражданские, нанять их и дать им возможность приехать в Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники", - добавил Поулсен.



При этом Резников подчеркнул, что такая идея звучит для него очень разумно. По его словам, нанять специалистов могли бы страны-союзники Украины.

"Мы организуем все, что от нас зависит, для того, чтобы они приехали в Украину, потому что давно предлагаем нашим партнерам организовать обследование, обслуживание и ремонт в условиях, максимально приближенных к полю боя", - сказал Резников.