



Украина предупреждает Израиль: можете лишиться возможности посещать Умань

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 августа, направил Израилю предупреждение относительно виз для украинцев, желающих въехать в Израиль, пишет The Jerusalem Post.



В своем еженедельном обращении для украинцев, опубликованном на официальном сайте президента Украины, Зеленский отметил: “Я прослушал отчет пограничной службы, Министерства иностранных дел, разведки относительно обращения с нашими гражданами – иммигрантами, которые находятся в разных странах, и относительно визовых режимов. С чем на самом деле сталкиваются граждане Украины в визовом вопросе. Руководителям, ответственным за эти вопросы, поставлены соответствующие задачи. Права граждан Украины должны быть гарантированы”.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук разъяснил заявление, заявив, что оно было направлено против Израиля.



“Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, предусмотренные статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе у нашего правительства, — сказал Корнийчук. - Немыслимо, — добавил он, — что нам придется приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с большим риском для безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны… израильское правительство злоупотребляет нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами”.



Далее посол Украины в Израиле заявил, что, если Израиль хочет, чтобы Украина продолжала разрешать израильтянам посещать Украину, включая Умань, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен напрямую участвовать в решении украинской визовой проблемы.



Депутат ШАС Моше Арбель, который в настоящее время занимает пост министра внутренних дел и здравоохранения, решительно осудил заявление Корнийчука.



"Я полностью отвергаю утверждения об унижении украинских граждан при въезде в Израиль, - заявил Арбель. - Израильская иммиграционная политика приветствует туристов из многих стран мира, в том числе и из Украины. В случаях, когда есть подозрения в незаконном использовании туристической визы для работы или жительства, Управление по делам населения и иммиграции использует свои законные полномочия. Смелое партнерство между Израилем и Украиной будет продолжаться, как министр здравоохранения я горжусь завершением процесса передачи лекарств Украине и сотрудничеством в области здравоохранения, которое поддерживает мой офис, и я намерен продолжать и углублять это сотрудничество".

