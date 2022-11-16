



Украина предложила помощь в расследовании ракетного удара по Польше

Украина готова предоставить все материалы и своих специалистов для расследования ракетного удара по Польше.

Такое заявление сделал представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным УНИАН, он припомнил инцидент, когда российские ракеты долетели до Молдовы.

"Летели через воздушное пространство суверенной республики Модова, были сбиты нашей ПВО, перелетели украинскую границу с Молдовой и упали на молдавской территории", - сказал он.



Аналогичным образом высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Киев готов предоставить доказательства "российского следа". Украинские власти призвали незамедлительно предоставить доступ к месту падения ракеты в Польше представителям минобороны и ГСЧС.