



Украина предложила Израилю участие в продовольственной программе

Несмотря на то, что на прошлой неделе президенты обеих стран обсуждали участие Израиля в новой гуманитарной инициативе Украины, Киев больше не связывался с Иерусалимом по поводу присоединения к программе “Зерно с Украины”, сообщили в воскресенье израильские официальные лица. По их словам, политики в Израиле не могут определить позицию без дополнительной информации.



Инициатива, запущенная в субботу, приуроченная к дню памяти жертв Голодомора на Украине, предусматривает, что разные государства покупают украинский урожай и отправляют его в африканские страны для борьбы с голодом.



Президент Украины Владимир Зеленский в подготовленном обращении сообщил, что до 60 судов доставят зерно к началу лета в Судан, Конго, Кению, Нигерию и Сомали и Йемен.



В своем твите после разговора с президентом Исааком Герцогом в четверг Зеленский сообщил, что пригласил Израиль присоединиться к новой инициативе.

В письме, отправленном на следующий день, Герцог сказал, что не может присутствовать на субботнем саммите по продовольственной безопасности в Киеве из-за шаббата, но отметил важность празднования голода 1932-1933 годов.



“Важно увековечить память жертв Голодомора, и я помню, как я был тронут возложением венка во время моего визита год назад к мемориалу в честь погибших”, – написал Герцог.



Израильские официальные лица узнали впервые об этой программе из беседы Зеленского и Герцога в четверг. По их словам, после того телефонного звонка Украина не вела дальнейших переговоров с Израилем по программе, и они все еще ждут важных деталей, которые помогут им определиться с политикой.

Посольство Украины в Израиле не комментирует обсуждение этого вопроса.