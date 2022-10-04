



Украина предлагает США надзор за наведением новых ракет большой дальности

Стремясь преодолеть сопротивление администрации Байдена в отношении предоставления ей нового набора мощных ракетных систем большой дальности, украинское правительство теперь предлагает США полную и постоянную информацию об их списке предполагаемых российских целей, сообщает CNN.



Исключительная прозрачность, по сути, дает США право вето в отношении украинских нападений на Россию и предназначена для того, чтобы убедить администрацию в том, что предоставление критически важного оружия не приведет к ударам на территории России, которые, как опасаются США, приведут к эскалации войны и непосредственному их вовлечению в конфликт с президентом России Владимиром Путиным.



Речь идет об армейских тактических ракетных системах, или ATACMS, ракетах класса "земля-земля", которые могут пролететь около 300 километров, что примерно в четыре раза превышает расстояние ракет, используемых мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять на Украину несколько месяцев назад.



Несмотря на предложение Украины, администрация Байдена до сих пор не одобрила новое оружие большой дальности ATACMS и утверждает, что Украина хорошо справляется с системами HIMARS, которые у нее есть в настоящее время. Фактически, в среду администрация объявила о финансировании еще 18 HIMARS для Украины, в результате чего общее количество американских систем достигло более 30.



В администрации также опасаются, что предоставление оружия ATACMS большей дальности пересечет красную черту в глазах Москвы, в результате чего США станут "прямой стороной конфликта".