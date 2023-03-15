



Украина предлагает изгнать Россию из Совбеза ООН

Россия должна быть изгнана из Совета безопасности ООН, ее членство ставит под сомнение легитимность организации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской колонке для американского издания The Hill, сообщает пресс-служба министерства.



"Можно ли сохранить мир, основанный на правилах, если страна, обладающая статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (то есть одной из пяти стран, которые должны его защищать), нагло и демонстративно его растоптала? Россия вторглась в соседнюю страну, пытается аннексировать ее территорию, систематически обстреливает жилые кварталы, уничтожает целые города и села, насилует, грабит, совершает геноцид и олицетворяет, пожалуй, крупнейшую в современной истории кампанию принудительного перемещения детей. Россия не просто нарушила мир - она разорвала его в клочья", - заявил Кулеба.



Он отметил, что в 1945 году ООН была создана для защиты общих правил и верховенства права.



"Война России против Украины вывела правду на поверхность: один из этих судей - мошенник. Вместо того чтобы защищать международный мир, Россия бросает вызов самому его существованию. Вместо того чтобы быть защитницей, она совершает агрессию. Вместо того чтобы быть панацеей, она стала болезнью", - подчеркнул Кулеба.



Министр напомнил и о нападении РФ на Грузию в 2008 году, угрозы Молдове, аннексии украинского Крыма в 2014 году, вмешательстве во внутреннюю политику США, использовании энергии и информации как оружия, насаждении своим гражданам идеологии милитаризма и империализма, систематическом использовании допинга в международном спорте, дестабилизации и эксплуатации стран Африки наемниками "Вагнера" – то есть о том, чем Россия.



Он указал, что начатая Россией война против Украины должна не только завершиться поражением для режима Путина, но и фундаментальным переосмыслением глобальной системы безопасности, а также реформой международных институтов, призванных поддерживать мир.



"Россия никогда юридически не получала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать подвергать сомнению легитимность всей системы ООН", - подытожил Кулеба.