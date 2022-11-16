



Украина потребовала исключить Россию из G20

Верховная Рада обратилась к "Большой двадцатке" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.



"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил нардеп Ярослав Железняк.



Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида.



"Целенаправленное уничтожение России населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, которые не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель", - говорится в тексте обращения ВР к G20.



Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" заявил, что наступило время прекратить разрушительную войну России в Украине.



Также сообщалось, что страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий России в Украине и отвергает "эпоху войны".