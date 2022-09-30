



Украина получит от Южной Кореи оружие на $3 млрд по заказу США

Южная Корея предоставит оружие Украине по заказу США на сумму почти в 3 млрд долларов.

По данным издания iDnes.cz, поставки будут осуществляться при посредничестве чешской оружейной компании.

В пакет военной помощи Корея включит ПЗРК Chiron в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского.

В данном случае Чехия выступает в роли "скрытого посредника". Чешская оружейная компания будет "конечным потребителем" корейского оружия. То есть, Сеул снимает с себя ответственность, если оружие окажется в Украине.