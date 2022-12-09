



Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 млн долларов

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов, сообщает АР.



По словам чиновников, пакет помощи включает 80 тысяч снарядов для гаубиц, незаявленное количество боеприпасов для HIMARS, автомобили HUMVEE, генераторы, а также системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороне.



По информации издания, публичное оглашение решения о предоставлении помощи планируется сегодня, 9 декабря.



Напомним, что Палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов.



Инициатива, помимо прочего, предусматривает выделение не менее 800 млн долларов в помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.

Также сообщалось, что США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 в Украину. Партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.