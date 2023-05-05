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Украина получит от Дании и Германии 80 танков Leopard
05.05.2023 15:18 Раиса Вовк

Украина получит от Дании и Германии 80 танков Leopard

Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2 Nyheder.

Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.

"То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 - это очень значительное количество", - сказал министр.

По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.
Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.

"Они (танки, - ред.) обладают очень хорошей способностью к стрельбе и хорошей возможностью ориентироваться на местности", - добавил Поульсен.

Напомним, 2 мая Дания выделила Украине свой самый большой пакет помощи. Также премьер Дании недавно заявил, что его страна передала украинским военным много артиллерии, которая уже идет в Украину. 

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