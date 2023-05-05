



Украина получит от Дании и Германии 80 танков Leopard

Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2 Nyheder.



Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.



"То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 - это очень значительное количество", - сказал министр.



По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.



"Они (танки, - ред.) обладают очень хорошей способностью к стрельбе и хорошей возможностью ориентироваться на местности", - добавил Поульсен.



Напомним, 2 мая Дания выделила Украине свой самый большой пакет помощи. Также премьер Дании недавно заявил, что его страна передала украинским военным много артиллерии, которая уже идет в Украину.