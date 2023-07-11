



Украина получит “израильские” гарантии безопасности от западных союзников

В преддверии ежегодного саммита НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, полным ходом идут переговоры о том, как создать схему помощи Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на информацию The Telegraph.



Сообщается, что юридические обязательства будут сопровождаться обещаниями обучать украинские войска и делиться разведданными с Киевом, чтобы привести их в соответствие со стандартами НАТО.



Этого недостаточно для полного членства в НАТО, чего добивается президент Украины Владимир Зеленский, но это может рассматриваться как способ для Киева встать на ноги, пишет издание.



США и Германия заблокировали попытки Украины стать полноправным членом НАТО, но канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что соглашение, аналогичное тому, которое было достигнуто Израилем, возможно.



Израиль не является частью НАТО, но получает миллиарды в виде военного финансирования от Соединенных Штатов в рамках соглашения, которое продлевается между двумя странами каждые десять лет.



Канцлер Шольц заявил, что израильская модель может сыграть “главную роль” в оказании помощи Украине в защите от российской агрессии, сообщает Telegraph.



