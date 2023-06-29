



Украина получила от США и Финляндии $1,2 млрд грантовых средств

Глава Минфина Сергей Марченко поблагодарил правительства США, Финляндии и команду Всемирного банка за поддержку и сотрудничество.



Украина получила 1,2 миллиарда долларов от США, а также 15 миллионов долларов – от Финляндии грантовых средств через Целевой мультидонорский фонд Всемирного банка. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.



Грантовые средства предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)".



Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.



Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий).



Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил правительства США, Финляндии и команду Всемирного банка "за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку в части обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны".



"Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой стабильности Украины", - отметил чиновник.



Напомним, что Норвегия тоже внесла грантовый вклад в Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины Всемирного банка на два миллиарда норвежских крон, что составляет 190 млн долларов США.



Кроме того, власти Норвегии анонсировали выделение 250 млн крон (более 863 млн грн) на обеспечение ядерной безопасности в Украине.