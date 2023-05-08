



Украина получила от Польши 10 истребителей МиГ-29

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, которые обещали передать в рамках военной помощи. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", - привел журналист Defence24.pl Якуб Паловский в Twitter слова польского чиновника.



При этом Блащак не раскрыл более детальные подробности доставки самолетов в Украину.



Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.



Также в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.