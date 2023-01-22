



Украина получила от Марокко танки Т-72Б

Армия Марокко передала Украине около 20 танков Т-72Б.



Об этом сообщает MenaDefense.



Уточняется, что танки перед отправкой в Украину прошли модернизацию, которую осуществила чешская оружейная компания Excalibur.



"Всего в марокканской армии имелось 148 Т-72, ​​136 Т-72Б и 12 Т-72БК из резервов белорусской армии, закупленных в поддержанном состоянии двумя партиями в 1999 и 2000 годах", - сказано в сообщении.



Уточняется, что США обещают материальную помощь странам, решившим избавиться от российской или советской военной техники.

