



Украина получила оружие для наступления более чем на $30 млрд

Украина во время предстоящего контрнаступления будет использовать вооружение более чем на 30 млрд долларов. Это больше, чем тратит на оружие за год любая страна-член НАТО, кроме США. Одна пока неизвестно, будет ли этого достаточно, пишет Bloomberg.



Для того чтобы добиться успеха, Украине нужно будет провести сложную так называемую общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Отмечается, что немногие военные в мире имеют необходимую подготовку для этого.



Это означает координацию пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое Украина получила с декабря.



При этом украинские командиры преуменьшали ожидания и неоднократно призывали увеличить количество вооружений, включая ПВО и ракеты большой дальности.



Военные аналитики считают, что успех ВСУ будет зависеть от факторов, которые выходят за рамки вооружения и включают обучение, разведданные и умение противостоять российской авиации, которая превосходит украинскую.



Также отмечается, что если Украине удастся достичь лишь незначительных достижений, это может привести к очередному тупику и усилению давления на Киев для того, чтобы он отказался от возвращения захваченной территории в рамках соглашения о прекращении огня.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно немного больше времени для начала контрнаступления, ведь военные еще нуждаются в обещанной партнерами помощи. Тем временем ЕС подготовит миллион снарядов и более тысячи ракет для Украины.