



Украина подаст жалобу на Иран в Международный уголовный суд

Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд. Об этом заявил премьер-министр Дениса Шмыгаля в интервью Al Arabiya.



Киев будет настаивать на рассмотрении в суде вопроса о предоставлении Ираном беспилотников в РФ, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.



"Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним", - сказал Шмыгаль.



Премьер-министр Украины подчеркнул, что необходимо давить на Тегеран, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить передачу Ираном в Россию ракет.



По информации украинских военных, Россия использует в Украине как минимум три модели беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.



По данным The Guardian, Иран передавал РФ дроны самолетами и лодками, а также доставлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов.

Напомним, Иран модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.



Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.