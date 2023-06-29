



Украина подаст иск против Ирана в Международный суд ООН за сбитый самолет МАУ

Украина и другие участники международной координационной группы подадут иск в Международный суд ООН против Ирана. Иск будет касаться сбитого в 2020 году самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



"Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752", - написал Николенко в Facebook.



В заявлении говорится, что члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, представляющим Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство и Иран не пришли к согласию по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.



В связи с этим Координационная группа планирует продолжать коллективные усилия и обеспечить привлечение Ирана к ответственности за сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".



Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины. 16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752.

