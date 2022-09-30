



Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны.



Среди прочего Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.



"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО.

Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины - реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.

Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс.

Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - говорится в заявлении Зеленского.



