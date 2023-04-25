



Украина ответит Ирану жесткими санкциями

Правительство Украины выступило с предложением дать жесткий ответ на позицию Ирана. Например, ввести секторальные санкции в отношении этого государства, который помогает РФ вести войну против Украины.



В Кабмине признали, что предыдущие ограничения в отношении лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к поставкам оружия России, не были восприняты Тегераном как серьёзное предупреждение. Поэтому Киев сделает более вескими свои аргументы.



Так, правительство Украины на заседании во вторник 25 апреля, приняло решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций по отношению к Ирану.



По информации Министерства экономики Украины, предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко.



"Даём старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьёзное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жёстким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Также не останется безнаказанной помощь агрессору", – сказала Свириденко.



Согласно предложениям Кабмина, санкции вводятся сроком на 50 лет и предусматривают:

предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;

приостановку обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчётов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участвующей в переводе средств;

запрещение регистрации резидентами Ирана международных платежных систем.

Предложенные правительством санкции вступят в силу с момента принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады.



Накануне СМИ сообщили, что Иран передал России сотни тысяч снарядов. Боеприпасы перевозятся на кораблях по Каспийскому морю,

напоминает

Корреспондент.net. Известно также, что Иран массово снабжает Россию беспилотниками разных типов, преимущественно дронами-камикадзе для ударов по инфраструктуре Украины.