



Украина ответила на "шутку" Маска: Поддержка России - это инвестиции в геноцид

В Офисе президента раскритиковала миллиардера Илона Маска за его высмеивание лидера Украины Владимира Зеленского. Там заявили, что любая поддержка России сейчас является прямой инвестицией в войну и геноцид украинского народа. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



"Любая поддержка России сегодня - это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня - это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения", - написал он.



По словам Подоляка, к сожалению, не все значимые медийные фигуры, которые находятся в тысяче километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, которые теряют своих родителей.



"Иногда лучше молчать, правда же Илон Маск?" - добавил советник главы ОП.



Напомним, американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск высмеял просьбу президента Украины Владимира Зеленского о помощи для борьбы с российской агрессией.



Украинцы подвергли критике бизнесмена за цинизм, но нашлись и американцы, которые поддержали позицию Маска о том, что Штаты якобы выделяют Украине много денег.