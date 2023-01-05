



Украина отреагировала на "перемирие" от патриарха Кирилла: циничная ловушка

Патриарх Кирилл цинично призвал к якобы "рождественскому перемирию", однако вряд ли этого времени хватит россиянам для замаливания грехов перед Украиной. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Как отметил Подоляк, РПЦ не является авторитетом мирового православия. Московский патриархат ранее призывал к геноциду украинцев, массовым убийствам и милитаризации России.



"Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды", - отметил советник главы Офиса президента.



По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, времени во время "рождественского перемирия" будет недостаточно, чтобы МП успел замолить грехи после начавшейся против Украины войны, убийств и издевательств над нашими воинами, гражданскими и детьми.



"Больше у него времени для паствы нет. Ведь впереди еще много новых необходимых краж и убийств во славу патриарха и московской церкви. Отмолить которые все желающие смогут во время "Пасхального перемирия", - добавил Гетманцев.



Напомним, что патриарх Кирилл предложил установить Рождественское перемирие в Украине с 6 по 7 января.



"Я, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - отмечается на сайте РПЦ.