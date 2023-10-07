



Украина осудила атаку на Израиль: пострадавших среди украинцев нет

Министерство иностранных дел Украины поддержало Израиль в связи с массированными атаками террористов Газы.



Внешнеполитическое ведомство страны, которая сама находится в состоянии войны, развязанной Россией, осудило террористическое нападение на Еврейское Государство.



Украина поддерживает право Израиля на самооборону. Кроме того, МИД создал оперативный штаб для помощи украинцам, находящимся в Еврейском Государстве. Уточняется, что пока не поступала информация о пострадавших украинцах.



"Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями", - сказано в сообщении.



Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, также предоставили номера экстренных служб: посольство Украины в Израиле - + 972 546 676 782, дипучреждение в Рамалле - + 972 59 823 93 99.



Напомним, в субботу утром, 7 октября, из сектора Газа на Израиль были осуществлены массированные ракетные атаки. Спустя два часа после начала ВВС ЦАХАЛА начали атаковать цели ХАМАСа. Армия обороны Израиля объявила военное положение в Израиле на фоне обстрелов и проникновений террористов.