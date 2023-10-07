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Украина осудила атаку на Израиль: пострадавших среди украинцев нет
07.10.2023 12:04 Алина Груднева

Украина осудила атаку на Израиль: пострадавших среди украинцев нет

Министерство иностранных дел Украины поддержало Израиль в связи с массированными атаками террористов Газы.

Внешнеполитическое ведомство страны, которая сама находится в состоянии войны, развязанной Россией, осудило террористическое нападение на Еврейское Государство.

Украина поддерживает право Израиля на самооборону. Кроме того, МИД создал оперативный штаб для помощи украинцам, находящимся в Еврейском Государстве. Уточняется, что пока не поступала информация о пострадавших украинцах.

"Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями", - сказано в сообщении.

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, также предоставили номера экстренных служб: посольство Украины в Израиле - + 972 546 676 782, дипучреждение в Рамалле - + 972 59 823 93 99.

Напомним, в субботу утром, 7 октября, из сектора Газа на Израиль были осуществлены массированные ракетные атаки. Спустя два часа после начала ВВС ЦАХАЛА начали атаковать цели ХАМАСа. Армия обороны Израиля объявила военное положение в Израиле на фоне обстрелов и проникновений террористов.

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