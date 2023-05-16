Новости » Политика
Украина официально присоединилась к киберцентру при НАТО
16.05.2023 16:04 Раиса Вовк

Украина официально присоединилась к киберцентру при НАТО

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE). Возле штаб-квартиры центра в Таллине подняли украинский флаг.

Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру", – говорится в сообщении МИД Украины.

"Мы благодарим страны-спонсоры CCDCOE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути к CCDCOE НАТО!" – заявили в МИД.

Напомним, в начале марта 2022 года представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участницы CCDCOE НАТО. До этого членство Украины блокировала Венгрия.

Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, а также обучении и учениях в области киберзащиты. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы