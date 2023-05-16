



Украина официально присоединилась к киберцентру при НАТО

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE). Возле штаб-квартиры центра в Таллине подняли украинский флаг.



Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру", – говорится в сообщении МИД Украины.



"Мы благодарим страны-спонсоры CCDCOE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути к CCDCOE НАТО!" – заявили в МИД.



Напомним, в начале марта 2022 года представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участницы CCDCOE НАТО. До этого членство Украины блокировала Венгрия.



Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, а также обучении и учениях в области киберзащиты.