



Украина официально потребовала исключения России из G20

Верховная Рада Украины официально обратилась к государствам-членам G20 с просьбой исключить Россию из состава "Большой двадцатки".

Об этом говорится в принятом постановлении №8203.

Депутаты описали в пояснительной записке важную роль G20 в поддержании устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и развития мировой экономики во благо всех народов.

Кроме того, в ней сказано, что благосостояние государств напрямую зависит от их способности поддерживать мир и безопасность, а также взаимодействовать в этом направлении между собой на основе норм международного права.

"Верховная Рада Украины обращается к государствам Группы Двадцати по поводу исключения России из состава этой Группы, как не подпадающей ни под один из названных критериев", - сказано в постановлении.