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Украина официально обвинила Иран в соучастии в военных преступлениях РФ | Фото: ДСНС України
17.10.2022 21:23 Алина Груднева

Украина официально обвинила Иран в соучастии в военных преступлениях РФ

Министерство иностранных дел Украины официально обвинило Иран в соучастии в военных преступлениях России против Украины.

 
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 17 октября, после ударов по Киеву и другим городам иранскими дронами-камикадзе.
 
"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", - сказали в МИД.
 
Внешнеполитическое ведомство Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. 
 
"В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - добавили в ведомстве.

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