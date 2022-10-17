



Украина официально обвинила Иран в соучастии в военных преступлениях РФ

Министерство иностранных дел Украины официально обвинило Иран в соучастии в военных преступлениях России против Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 17 октября, после ударов по Киеву и другим городам иранскими дронами-камикадзе.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", - сказали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России.

"В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - добавили в ведомстве.