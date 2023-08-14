



Украина обвинила РФ в пиратстве и рекомендовала судам выбирать воды НАТО

Украина обвинила РФ в пиратстве и посоветовала капитанам движущихся в сторону Украины судов держаться территориальных вод стран НАТО. Такой стала реакция украинской стороны, в частности, советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка и министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на воскресный инцидент с сухогрузом Sukru Okan.



"Целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза Sukru Okan, направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", – написал Михаила Подоляк в своем Twitter, и пообещал, что Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ на действия России.



Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу «Сукра Окан», що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2023



Между тем министр инфраструктуры Александр Кубраков посоветовал капитанам судов не выходить за пределы территориальных вод Турции, Болгарии и Румынии на пути в Украину.



"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в направлении в/из украинских морских портов, осуществлять движение судов как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря, территориальным водам Турецкой Республики, Республики Румыния и Республики Болгария", – говорится в

Facebook

министра.



Он призвал Международную морскую организацию (IMO) жестко отреагировать на действия России, приложить все усилия для прекращения российского террора в Черном море и принять меры к Российской Федерации как стране-члену IMO.







Министерство иностранных дел Украины также

осудило

действия России.



"Россия нарушила устав и Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море. Выражаем поддержку и солидарность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международную сообщество принять решительные меры, чтобы способствовать мирному прохождению судов в Черном море", – заявил МИД.

Напомним

, 13 августа патрульный корабль Черноморского флота России "Василий Быков" открыл предупредительный огонь в сторону сухогруза, который шел под флагом Палау и направлялся в украинский порт Измаил. По данным Минобороны РФ, это произошло после того, как сухогруз проигнорировал требования остановиться для осмотра.



Затем на Sukru Okan высадилась группа российских военных, осмотревших судно. После досмотра сухогруз продолжил следовать в украинский порт.

Захват корабля SUKRU OKAN в Черном море российскими террористами.



Кому-то на даёт покоя "слава" сомалийских пиратов. pic.twitter.com/vDyV15l3qi — 1¢ wise (@mikailme) August 14, 2023



В июле 2023 года Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и предупредила, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, потенциальными перевозчиками военных грузов.