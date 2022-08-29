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Украина обратилась к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300
29.08.2022 22:46 Ольга Белозерова

Украина обратилась к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300

МИД Украины обратился с запросом к турецкой стороне по поводу прохождения российского судна с С-300 по проливу Босфор. Судно "Sparta II" следовало из Сирии в РФ.

Об этом сообщается на сайте украинского МИДа. 

Сегодня в МИД Украины также был приглашен посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2", - говорится в сообщении.

В связи с этим посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины.

Кроме этого, Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор.

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