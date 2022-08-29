



Украина обратилась к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300

МИД Украины обратился с запросом к турецкой стороне по поводу прохождения российского судна с С-300 по проливу Босфор. Судно "Sparta II" следовало из Сирии в РФ.



Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.



Сегодня в МИД Украины также был приглашен посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере.



"Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2", - говорится в сообщении.



В связи с этим посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины.



Кроме этого, Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор.