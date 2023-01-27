



Украина обеспокоена эскалацией между Израилем и палестинцами

МИД Украины прокомментировал недавнюю эскалацию между Израилем и палестинскими террористами.



В ведомстве заявили, что Украина "с беспокойством наблюдает за обострением ситуации".



"Украина, страдающая от дерзкой вооруженной агрессии Российской Федерации, как никто понимает потребность в мире. Осуждая проявления терроризма в любой форме, Украина выступает за необходимость мирного сосуществования палестинского и израильского народов и призывает стороны к сдержанности и немедленному прекращению ракетных атак для предотвращения дальнейших человеческих жертв и разрушений. Украина также приветствует посреднические усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию ситуации и поиск путей разрешения конфликта, его окончательное урегулирование на основе принципа двух государств, которые будут сосуществовать в мире и безопасности", - говорится в заявлении украинского МИДа.