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Украина обещает ATACMS и Taurus применять только в границах 1991 года
12.08.2023 08:29 Mignews

Украина обещает ATACMS и Taurus применять только в границах 1991 года

Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Главный дипломат страны назвал ракеты большой дальности решающим вооружением. 

"Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Оба будут использоваться исключительно внутри наших границ", - написал Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что "чем больше дальность ракеты, тем короче война". 
 


Ранее Министерство обороны Германии заявило, что официальный Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus. А уже 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

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