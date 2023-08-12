



Украина обещает ATACMS и Taurus применять только в границах 1991 года

Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.



Главный дипломат страны назвал ракеты большой дальности решающим вооружением.



"Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Оба будут использоваться исключительно внутри наших границ", - написал Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что "чем больше дальность ракеты, тем короче война".



Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine's success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2023



Ранее Министерство обороны Германии заявило, что официальный Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.



В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.



7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus. А уже 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.