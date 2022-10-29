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Украина о решении РФ по "зерновому коридору": мы предупреждали
29.10.2022 20:15 Алина Груднева

Украина о решении РФ по "зерновому коридору": мы предупреждали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировали решение России приостановить свое участие в "зерновой сделке" с Украиной посла инцидента с кораблями Черноморского флота в Крыму.

 
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
 
"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей", - сказал он.
 
Кулеба призвал все государства потребовать от РФ прекратить "голодные игры" и вернуться к своим обязательствам.

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