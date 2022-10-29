



Украина о решении РФ по "зерновому коридору": мы предупреждали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировали решение России приостановить свое участие в "зерновой сделке" с Украиной посла инцидента с кораблями Черноморского флота в Крыму.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей", - сказал он.

Кулеба призвал все государства потребовать от РФ прекратить "голодные игры" и вернуться к своим обязательствам.