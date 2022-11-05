



Украина о поставках Ирана дронов в РФ: последствия будут жесткими

Украина продолжит отслеживать пути поставок оружия из Ирана в Россию.

Такое заявление сделал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Будем продолжать предпринимать максимально жесткие меры, чтобы исключить возможность использования россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения инфраструктуры", — сказал Николенко.

По его словам, заявление главы МИД Ирана об отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами из-за "давление западных партнеров" является ложным.

"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", — добавил он.