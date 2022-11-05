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Украина о поставках Ирана дронов в РФ: последствия будут жесткими
05.11.2022 18:04 Алина Груднева

Украина о поставках Ирана дронов в РФ: последствия будут жесткими

Украина продолжит отслеживать пути поставок оружия из Ирана в Россию.

 
Такое заявление сделал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
 
"Будем продолжать предпринимать максимально жесткие меры, чтобы исключить возможность использования россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения инфраструктуры", — сказал Николенко.
 
По его словам, заявление главы МИД Ирана об отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами из-за "давление западных партнеров" является ложным.
 
"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", — добавил он.

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