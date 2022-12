Украина названа страной 2022 года за героизм и противостояние агрессору

Страной года по версии издания The Economist ежегодно становится страна, которая более всего улучшилась за 12 месяцев. В 2022 году такой страной стала Украина.



Как отмечается в статье, в обычное время выбрать страну года непросто и обычно редакторы спорят о кандидатах, которые попадают в шорт-лист. Но в 2022 году выбор был очевиден и такой страной стала Украина.



"Такая честь достается стране, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Украина в каком-то смысле является необычным выбором, поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после вторжения Владимира Путина в их страну в феврале", - говорится в статье.



Война разрушила города, множество людей погибли, экономика страны сократилась приблизительно на треть, а миллионы покинули свои дома. Кроме того, из-за российских атак украинцы живут в темноте, без электричества.



"И все же украинцы в этом году проявили себя. Выделяются четыре их качества. Первый - героизм", - подчеркивают в издании.



После полномасштабного вторжения многие люди думали, что Украина будет раздавлена более крупным соседом. И Путин ожидал, что украинская армия сдастся. Но украинцы стояли и дрались, а президент Владимир Зеленский отказал в предложении Запада вывезти его из Киева - он ответил, что ему нужны "боеприпасы, а не транспорт".



"Подобный характер проявили и простые украинцы. Профессора, сантехники и звезды эстрады стекались в армию, меняя удобные кровати на морозные окопы и риск мучительной смерти. В бою за боем они разгромили русских. Защищаясь от агрессора, оспаривавшего право их страны на существование в качестве независимого государства, они обрели новое чувство государственности", - объясняют редакторы.



Вторым важным качеством украинцев The Economist назвал изобретательность. За то, что заметили слабость врагов и взорвали запасы их горючего, быстро научились пользоваться западным оружием. Передали принятие решений полевым командирам, сделав подразделения более проворными и адаптируемыми.

Третьим качеством стала стойкость. Если в кране нет воды - топят снег. Нет электричества - находят свет и тепло в кафе с дизельными генераторами, спят в офисах.



"Ужасы, которые Путин продолжает причинять им, похоже, не повлияли на боевой дух", - подчеркнули в статье.



Также подчеркивается, что украинцы, за редким исключением, не стали отвечать военными преступлениями на военные преступления россиян. После всего горя, которое РФ принесла украинские земли, даже военнопленные поражены тем, как с ними хорошо обращаются.



"Во многом это связано с тем, что Украина является не нацистским государством, как утверждает Путин, а демократией, в которой человеческая жизнь имеет значение", - добавили редакторы.



Четвертым качеством стало вдохновение - украинцы защитили своих соседей и стали вдохновением и примером для других стран. Если бы РФ завоевала Украину, то потом Путин мог бы напасть на Молдову, Грузию или угрожать странам Балтии.



"Украина показала, что аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже огромным", - резюмировали в The Economist.