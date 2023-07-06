



Украина национализировала самолет российского концерна "Ростех"

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по материалам СБУ, который постановил передать в доход Украины грузопассажирский самолет подсанкционной российской корпорации "Ростех". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Стоимость грузопассажирского самолета АН-140-100 составляет почти 150 млн грн.



До войны воздушное судно было передано госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в Россию.



По данным следствия, самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", входящий в структуру "Ростеха" и ведущий производитель военной авиатехники России.



Именно "Ростех" поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины.



В настоящее время в СБУ расследуют действия руководства этой компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).



Комплексные меры по национализации имущества русского монополиста осуществляли при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.



Напоминаем, Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, эксглава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.