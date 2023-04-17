



Украина начала проверку признаний "вагнеровцев" в убийстве детей

Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали мирных украинцев, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.



В ведомстве напомнили, что сегодня, 17 апреля, в сети начали распространять интервью "вагнеровцев", во время которого они рассказали об убийстве гражданских и пленных в Украине.



"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка", - отмечают правоохранители.



Также в ОГП подчеркивают, что осуществляют процессуальное руководство в делах, которые связаны с действиями представителей ЧВК, которые воюют на стороне России.



Их проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений.



О подозрении уже сообщили руководителю ЧВК “Вагнера” и руководителю одного из подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность.



Напомним, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обнародовал интервью с бывшими "вагнеровцами". В частности, они утверждали, что расстреляли более 20 украинских детей в Донецкой области. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что Украина найдет всех причастных к таким ужасным преступлениям.