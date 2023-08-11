



Украина начала переговоры с Британией по гарантиям безопасности

В пятницу, 11 августа, Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией. Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.



Он напомнил, что к декларации “Большой семерки” о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран. При этом наша страна уже начала консультации по гарантиям с США.



"Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты", - добавил руководитель ОП.



Напомним, украинские официальные лица рассчитывают, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.



На саммите НАТО в Вильнюсе, который прошел в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.



Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.