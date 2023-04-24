



Украина начала эвакуацию своих граждан из Судана

Министерство иностранных дел Украины принимает активные меры по эвакуации наших граждан из Судана. Формируются списки лиц, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Facebook.



"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - пишет Николенко.



Детали об эвакуации будут сообщены позже, когда это будет безопасно для наших граждан.

посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];

почетного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]

Напомним, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. Недавно в вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжены.Тем временем армия Судана заявила, что поможет с эвакуацией иностранных граждан, поскольку стрельба и авиаудары раздаются по всей столице.