



Украина может получить от Rheinmetall 139 танков Leopard

Если правительство ФРГ выдаст разрешение, то немецкий концерн Rheinmetall сможет поставить в Украину 139 танков Leopard типа 1 и 2.



Такое заявление сделал представитель концерна в интервью RND.



"У нас все еще есть 22 машины Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к использованию и доставить в Украину", - отметил он.



Представитель концерна добавил, что на ремонт машин уйдет около года, в связи с чем поставка в Украину считалась бы возможной в конце 2023 - начале 2024 года.



"Кроме того, есть еще 29 танков Leopard 2A4, которые мы готовим для проектов кольцевого обмена, и которые будут готовы к апрелю-маю 2023 года. Также есть 88 машин Leopard 1. Ситуация очень нестабильна из-за политики безопасности, различных форм прямых или косвенных поставок и меняющихся приоритетов заказов. Поэтому трудно, например, назвать конкретные сроки поставок", - добавил он.



