



Украина может получить бронированные машины на дистанционном управлении

Концерн Rheinmetall представили модификацию колесного танка и объявил, что первым заказчиком Fuchs Evolution должна стать Украина, сообщает MMR со ссылкой на немецкое издание HNA.



Возможности техники представили на испытательном полигоне завода в Касселе. БТР Fuchs в версии Evolution получил двигатель на 455 л.с., что позволяет ему развивать максимальную скорость до 100 км/ч весом 24,5 тонны. В компании подчеркнули, что новый Fuchs могут также собирать в Украине на совместном предприятии Rheinmetall и "Укроборонпром".



Главной особенностью нового колесного танка станет система дистанционного управления с использованием технологий виртуальной реальности. Управление осуществляется водителем-оператором с помощью специальных камер и очков дополненной реальности.

Ожидаемые сроки и количество БТР, которые может получить Украина пока не уточняются.