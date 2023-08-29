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Украина конфисковала у российских компаний двигатели для Ан-124 "Руслан"
29.08.2023 21:46 Раиса Вовк

Украина конфисковала у российских компаний двигатели для Ан-124 "Руслан"

Во вторник, 29 августа, Украина конфисковала у российских компаний шесть двигателей для самолетов Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд Украины. 

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины к следующим компаниям:

  • "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";
  • "Volga-Dnepr Logistics BV";
  • Общества с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва";
  • Общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр".
К вышеперечисленным компаниям суд применил санкцию.

Суд принял решение о взыскании в доход государства Украина активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".

Недавно активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.

Также активы гауляйтера "Херсонской области РФ" Владимира Сальдо и его родственников конфисковали и передали государству.

До этого Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова. 

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