



Украина, Канада, Швеция и Британия подала иск против Ирана за сбитый самолет МАУ

Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали на этой неделе в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый самолет рейса PS752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” 8 января 2020 года. Об этом сказано в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса.



“Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для разрешения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный Суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года”, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.



В заявлении подчеркивается, что действия и бездействие Ирана по сбитию самолета рейса PS752 двумя ракетами “земля-воздух”, запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, являются нарушением международных правовых обязательств Ирана.



Как указано в иске, Иран, среди прочих нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить катастрофу самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил.



“Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами. Совместный иск в Международный суд отражает нашу непреклонную приверженность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752”, - заявили в Международной группе по координации помощи жертвам рейса.



29 июня в МИД сообщили, что Украина и другие участники международной координационной группы намерены подать в Международный суд ООН иск против Ирана.



Напомним, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.



Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.