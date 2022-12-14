Украина изучает опыт Израиля в вопросах безопасности
Представители украинской делегации из Винницы изучали опыт Израиля в вопросах безопасности.
Трехдневная программа, посвященная мировой стабильности, муниципальным инновациям, городской планировке и мобильности представила в начале декабря израильская международная платформа MUNIWORLD.
В частности, делегация посетила завод по производству комнат безопасности и защитных сооружений "RB DOORS". Такой опыт сейчас очень актуален для нашей страны.
Также обсуждали дальнейшее сотрудничество Винницы и ее города-побратима Бат Ям.