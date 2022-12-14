Новости » Политика
Украина изучает опыт Израиля в вопросах безопасности
14.12.2022 11:22 Раиса Вовк

Украина изучает опыт Израиля в вопросах безопасности

Представители украинской делегации из Винницы изучали опыт Израиля в вопросах безопасности.

Трехдневная программа, посвященная мировой стабильности, муниципальным инновациям, городской планировке и мобильности представила в начале декабря израильская международная платформа MUNIWORLD.

В частности, делегация посетила завод по производству комнат безопасности и защитных сооружений "RB DOORS". Такой опыт сейчас очень актуален для нашей страны.

Также обсуждали дальнейшее сотрудничество Винницы и ее города-побратима Бат Ям. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы