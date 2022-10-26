



Украина: Израиль предоставляет важную информацию об иранских беспилотниках



Несмотря на обвинения Украины, направленные на решение Израиля не вооружать ее оборонительным оружием, и заявление советника Зеленского о том, что “Израиль выбрал неправильную сторону”, высокопоставленный украинский чиновник заявил New York Times, что Израиль предоставляет его стране инсайдерскую информацию об иранских беспилотниках, применявшихся для ударов по украинской инфраструктуре.



В понедельник министр обороны Бени Ганц провел телефонный разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, в ходе которого они договорились, что Израиль поможет Украине в разработке гражданской системы раннего предупреждения. Ганц повторил, что Израиль не планирует поставлять системы оборонительного вооружения Украине.