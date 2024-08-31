



Украина имеет право на удары по России, – заявление Британии в ООН

Устав ООН не запрещает Украине наносить удары по территории России в рамках самозащиты от вооруженной агрессии, если эти действия соответствуют международному праву. Такое заявление сделал политический координатор Постоянного представительства Великобритании при Организации Фергус Экерсли во время заседания Совета Безопасности ООН.



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Он напомнил, что согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений со стороны России. Это право включает возможность "проецировать силу" на территорию агрессора, если такие действия не нарушают международное право.



Экерсли также отметил, что Россия, которая идет по пути эскалации, наращивая удары по гражданскому населению Украины, и дальше будет это делать, будучи абсолютно уверенной в том, что Киев не станет устранять источник угрозы, сообщает Укринформ.



"Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву", – сказал Экерсли.



Представитель Великобритании заверил, что его страна продолжит предоставлять Украине необходимые средства для защиты своего народа, несмотря на угрозы со стороны РФ.