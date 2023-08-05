



Украина и Турция обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан провели переговоры относительно "зерновой сделки".



Стороны говорили о шагах, которые будут способствовать возобновлению зерновой инициативы.



"У меня состоялся разговор с Хаканом Фиданом для обсуждения Черноморской зерновой инициативы. Я подчеркнул, что выход России из соглашения пагубно скажется на африканских странах и глобальной продовольственной безопасности", - сообщил Кулеба.



Также министры обсудили график двусторонних контактов Украины и Турции по этому вопросу.